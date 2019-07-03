Маліновський в Сампдорію: трансфер зірвався через фінансові апетити агентів, – ЗМІ

Руслан Маліновський не перейде влітку в Сампдорію / Фото liga jupiler

Сампдорія не змогла підсилитись хавбеком Генка Русланом Маліновським через фінансові причини.

Руслан Маліновський не приміряє футболку Сампдорії у наступному сезоні.

Трансфер Маліновського у Сампдорію зірвався

Найімовірніше, трансфер 26-річного хавбека збірної України не відбувся через агентські комісійні, повідомляє Footboom.

За інформацією ЗМІ, італійський клуб пропонував Генку 13 млн євро за Руслана, а самому українцю зарплату в 1 млн євро на рік, а також бонуси.

Аталанта не відмовилась від трансферу Маліновського

Ще одним претендентом на хавбека називають Аталанту.

В минулому сезоні чемпіонату Бельгії Маліновський провів 37 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та 11-ма асистами.