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Малиновский: У меня даже шансов у Шахтере не было

21:41 242 Читати українською
Малиновский: У меня даже шансов у Шахтере не было
Руслан Малиновский / Генк

Украинский хавбек Генка Руслан Малиновский рассказал, почему не смог заиграть в Шахтере.

"Мог бы стать наследником Фреда в Шахтере? Трудно сказать. У меня даже шансов в донецком клубе не было. Когда я ездил с командой на сборы, то на тот момент в команде уже были Фернандинью и Алекс Тейшейра. Виктора Коваленко впервые взяли.

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Я тогда на сборах в Бразилии 20 минут в пяти матчах сыграл. Тогда сильнее футболисты были, но я даже не тренировался с командой. Значит, на тот момент еще не был готов.

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В тот Шахтер очень трудно попасть любому футболисту. Бразильцам дают год-два на адаптацию, а на меня посмотрели, поняли, может, что я еще не готов и отправили в аренду", – сказал Малиновский в программе "Легионер".

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