Малиновский: Если летом будет предложение из топ-чемпионата, то мы его рассмотрим

Украинский хавбек Генка Руслан Малиновский рассказал о заинтересованности Ромы в его услугах.

"Англия – это всегда топ. Сейчас очень прогрессирует чемпионат Италии, хорошие футболисты туда переходят. Испания – хороший чемпионат. Если летом будет предложение из топ-чемпионата, то мы его рассмотрим.

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Предложение Ромы? Интерес был, но ничего серьезного на тот момент не было. Меня тогда и не отпустили бы с Генка. Мы шли на первом месте, была задача всех сохранить. Летом, возможно, что-то изменится", – сказал Малиновский в программе "Легионер".

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К слову, в сезоне 2018/19 Малиновский сыграл за Генк 51 матч во всех турнирах, где забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.