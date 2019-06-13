Малиновский: Если летом будет предложение из топ-чемпионата, то мы его рассмотрим

Украинский хавбек Генка Руслан Малиновский рассказал о заинтересованности Ромы в его услугах.
"Англия – это всегда топ. Сейчас очень прогрессирует чемпионат Италии, хорошие футболисты туда переходят. Испания – хороший чемпионат. Если летом будет предложение из топ-чемпионата, то мы его рассмотрим.
Предложение Ромы? Интерес был, но ничего серьезного на тот момент не было. Меня тогда и не отпустили бы с Генка. Мы шли на первом месте, была задача всех сохранить. Летом, возможно, что-то изменится", – сказал Малиновский в программе "Легионер".