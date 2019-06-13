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Малиновский: Если летом будет предложение из топ-чемпионата, то мы его рассмотрим

20:49 50 Читати українською
Малиновский: Если летом будет предложение из топ-чемпионата, то мы его рассмотрим
Руслан Малиновский / фото: ФК Генк

Украинский хавбек Генка Руслан Малиновский рассказал о заинтересованности Ромы в его услугах.

"Англия – это всегда топ. Сейчас очень прогрессирует чемпионат Италии, хорошие футболисты туда переходят. Испания – хороший чемпионат. Если летом будет предложение из топ-чемпионата, то мы его рассмотрим.

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Предложение Ромы? Интерес был, но ничего серьезного на тот момент не было. Меня тогда и не отпустили бы с Генка. Мы шли на первом месте, была задача всех сохранить. Летом, возможно, что-то изменится", – сказал Малиновский в программе "Легионер".

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К слову, в сезоне 2018/19 Малиновский сыграл за Генк 51 матч во всех турнирах, где забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

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Трансферы Руслан Малиновский Руслан Малиновский Рома Рома Генк Генк Бельгия Украинцы за рубежом
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