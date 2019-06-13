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Малиновский заинтересовал два клуба Серии А – украинец отклонил последнее предложение Генка

10:38 485 Читати українською
Малиновский заинтересовал два клуба Серии А – украинец отклонил последнее предложение Генка
Руслан Малиновский / Генк

Хавбек Генка Руслан Малиновский отказался продлевать контракт с клубом.

Руслан Малиновский в среду, 12 июня, прибыл в Бельгию. По информации hln.be, украинец отклонил последнее предложение Генка продлить контракт.

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Но хавбек хочет сохранить хорошие отношения с клубом, поэтому стороны пришли к компромиссу, что "синие" не будут рассматривать предложения меньше, чем 10 млн евро.

Также сообщается, что свои предложения готовят Сампдория и Аталанта, а сам игрок настроен переехать в Италию.

Генк по итогам сезона 2018/19 впервые за 8 лет стал чемпионом Бельгии, а Малиновский забил 16 голов и отдал 16 ассистов.

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Бельгия Трансферы Чемпионата Италии Руслан Малиновский Руслан Малиновский Сампдория Сампдория Генк Генк Аталанта Аталанта
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