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Маліновський: У мене навіть шансів у Шахтарі не було

21:41 564 Читать на русском
Маліновський: У мене навіть шансів у Шахтарі не було
Руслан Маліновський / Генк

Український хавбек Генка Руслан Маліновський розповів, чому не зміг заграти у Шахтарі.

"Чи міг би стати спадкоємцем Фреда в Шахтарі? Важко сказати. У мене навіть шансів в донецькому клубі не було. Коли я їздив з командою на збори, то на той момент в команді вже були Фернандінью і Алекс Тейшейра. Віктора Коваленко вперше взяли.

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Я тоді на зборах в Бразилії 20 хвилин в п'яти матчах зіграв. Тоді сильнішими футболісти були, але я навіть не тренувався з командою. Значить, на той момент ще не був готовий.

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В той Шахтар дуже важко було потрапити будь-якому футболісту. Бразильцям дають рік-два на адаптацію, а на мене подивилися, зрозуміли, може, що я ще не готовий і відправили в оренду", – сказав Маліновський у програмі "Легіонер".

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Руслан Маліновський Руслан Маліновський Шахтар Шахтар Генк Генк
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