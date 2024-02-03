Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно пропускав матч проти Емполі (0:0), тому на прес-конференції віддувався його помічник Гаетано Каріді. Одне з ключових питань – чому так рано зняли Руслана Маліновського.

"У складній ситуації ми здобули очко на полі команди, яка зараз у хорошій формі. Рекордна для клубу серія з 8 матчів без поразок – це заслуга колективу, який хоче бути разом, і тренера, який завжди поряд. Однак ми знаємо, що чемпіонат ще довгий. Джилардіно був задоволений, бо ми знали, як важко грати проти Емполі. Він похвалив хлопців.

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Чому Маліновського зняли у перерві? Тренер хотів, щоб додатковий гравець допоміг Ретегі, який провів хороший матч та мав великий вплив на атаку. З Екубаном та Вітіньєю у нас більше рішень, але наразі важливо зберегти баланс останніх матчів", – наводить слова Каріді Pianeta Genoa.

Нагадаємо, днями Дженоа остаточно викупила контракт Маліновського у Марселя за 7 млн євро. У нинішньому сезоні українець провів за "грифонів" 22 матчі, оформивши 2 голи та 2 асисти.

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