Полузащитник Аталанты и сборной Украины в прошлом году забил наибольшее количество голов дальними ударами среди всех игроков ведущих европейских чемпионатов.

Украинский хавбек в 2020-м забил 6 голов ударами из-за пределов штрафной в матчах Серии А. Это лучший результат в топ-5 чемпионатах Европы по итогам года, информирует Squawka.

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Такое же количество голов после дальних выстрелов имеет в своем активе Доменико Берарди, однако форвард Сассуоло провел почти вдвое больше игрового времени. По 5 результативных ударов в 2020-м имеют Дэнни Ингз (Саутгемптон) и Сергей Милинкович-Савич (Лацио).

Заметим, в сезоне 2020/21 в активе Руслана Малиновского 1 гол в чемпионате Италии. 27-летний полузащитник сборной Украины поразил ворота Фиорентины ударом со штрафного. Его контракт с Аталантой рассчитан до 30 июня 2024-го.

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