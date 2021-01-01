Півзахисник Аталанти і збірної України у минулому році забив найбільше голів дальніми ударами серед усіх гравців провідних європейських чемпіонатів.

Український хавбек у 2020-му забив 6 голів ударами з-за меж штрафного майданчика в матчах Серії А. Це найкращий результат у топ-5 чемпіонатах Європи за підсумками року, інформує Squawka.

Маліновський готовий покинути Аталанту – ЗМІ вибухнув сенсацією про незадоволення українця становищем в Італії

Таку ж кількість голів після дальніх пострілів має у своєму активі Доменіко Берарді, проте форвард Сассуоло провів майже вдвічі більше ігрового часу. По 5 результативних ударів у 2020-му мають Денні Інгз (Саутгемптон) та Сергєй Мілінковіч-Савіч (Лаціо).

Зауважимо, в сезоні 2020/21 в активі Руслана Маліновського 1 гол у чемпіонаті Італії. 27-річний півзахисник збірної України вразив ворота Фіорентини ударом зі штрафного. Його контракт з Аталантою розрахований до 30 червня 2024-го.

Коваленко в Аталанті: італійські ЗМІ озвучили вплив на Маліновського і роль українця, або Шахтар має проблему