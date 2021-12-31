После своего перехода в Аталанту Руслан Малиновский так и не стал основным игроком в команде Джан Пьеро Гасперини. Украинец регулярно получает игровое время от главного тренера, но его количество не впечатляет – 614 минут в 13 поединках всех турниров сезона 2020/21. Лишь в последних матчах 27-летний полузащитник стал чаще выходить на поле, но этому поспособствовал конфликт Гасперини с Алехандро Гомесом, из-за который капитан бергамасков близок к уходу из клуба.

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Малиновский хочет чаще выходить на поле, поэтому размышляет над сменой клуба уже в январе. За ситуацией с хавбеком пристально следят бельгийские клубы – Генк, Брюгге и Антверпен, которые не прочь усилиться украинцем, имеющего опыт выступлений в Бельгии в составе Генка. Правда, подписать Малиновского будет непросто из-за его высокой трансферной стоимости – даже на правах аренды, утверждает Voetbal24.be со ссылкой на итальянские СМИ.

Также Руслан заинтересовал несколько европейских клубов, названия которых не уточняются. Малиновский якобы готов покинуть Аталанту хотя бы на полгода, чтобы иметь регулярную игровую практику перед Евро-2020. Бельгийское издание утверждает, что хавбек не хочет рисковать местом основного игрока в команде Андрея Шевченко, поэтому не против вернуться в лигу Жупиле даже временно.

Заметим, Малиновский присоединился к Аталанте из Генка летом 2019-го за 13 млн евро, подписав контракт на 5 лет. В текущем сезоне украинский хавбек забил 1 гол и отдал 2 ассиста, а Transfermarkt оценивает его в 21 млн евро.

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