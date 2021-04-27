По итогам 33-го тура итальянского первенства украинец вошел в одиннадцатку лучших по версиям WhoScored и SofaScore.

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Малиновский отличился ассистом и голом в поединке против Болоньи, который завершился погромом 5:0. За это он и получил самые высокие оценки от SofaScore (9,5) и WhoScored (9,4). По версии последнего ресурса Муриель имеет столько же и делит первую строчку с украинцем.

К слову, 27-летний полузащитник демонстрирует чрезвычайную результативность в последних 6 встречах – 4 гола и 6 результативных передач.

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