"Малиновский пришел в наш клуб полузащитником, но со временем я попросил его немного видоизменить свою роль в нечто очень похожее на Йосипа Иличича.

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Сначала Руслану было трудно, но со временем он нашел свою игру. Сейчас он регулярно проявляет себя в атаке, хотя и не играет на позиции центрального нападающего.

У него были определенные проблемы с COVID, а затем с грыжей, но теперь, когда Малиновский восстановил полноценную физическую форму, он проводит особенную кампанию", – цитирует Гасперини Football-italia.

Напомним, в очередном матче Серии А против Болоньи Малиновский снова отличился голом, открыв счет в поединке на 22-й минуте. Впоследствии Руслан отдал еще и результативную передачу. В общем, в активе украинца 7 голов и 9 ассистов в 37 матчах текущего сезона.

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