За підсумками 33-го туру італійської першості українець увійшов в одинадцятку найкращих за версіями WhoScored та SofaScore.

Гасперіні розсипався у компліментах Маліновському – наставник Аталанти оцінив нову роль українця

Маліновський відзначився асистом та голом у поєдинку проти Болоньї, який завершився погромом 5:0. За це він і отримав найвищі оцінки від SofaScore (9,5) та WhoScored (9,4). За версією останнього ресурсу Муріель має стільки ж та ділить першу сходинку з українцем.

До слова, 27-річний півзахисник демонструє надзвичайну результативність в останніх 6 зустрічах – 4 голи та 6 результативних передач.

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