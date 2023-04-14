Малиновский стал лицом новой формы Марселя в честь 30-летия триумфа в ЛЧ
Марсель отмечает юбилей великой еврокубковой победы. Французский клуб 30 лет назад победил Милан в финале Лиги чемпионов.
Производитель экипировки провансальцев объявил о выпуске специальной формы 15 апреля. Марсель одолел Милан 26 мая 1993 года (1:0). Это был первый финал реорганизованного Кубка чемпионов, который получил новое название – ЛЧ. К 30-летию этой легендарной победы Puma выпустила форму "Célébration". Одним из лиц презентации новой амуниции в соцсетях клуба стал наш Руслан Малиновский.
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На белой основе футболок виднеется большая синяя звезда. Сыграть в специальном одноматчевом варианте формы полузащитник сборной Украины может только 27 мая, когда Марсель будет принимать Брест в 37 туре чемпионата Франции.
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