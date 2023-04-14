Марсель отмечает юбилей великой еврокубковой победы. Французский клуб 30 лет назад победил Милан в финале Лиги чемпионов.

Производитель экипировки провансальцев объявил о выпуске специальной формы 15 апреля. Марсель одолел Милан 26 мая 1993 года (1:0). Это был первый финал реорганизованного Кубка чемпионов, который получил новое название – ЛЧ. К 30-летию этой легендарной победы Puma выпустила форму "Célébration". Одним из лиц презентации новой амуниции в соцсетях клуба стал наш Руслан Малиновский.

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На белой основе футболок виднеется большая синяя звезда. Сыграть в специальном одноматчевом варианте формы полузащитник сборной Украины может только 27 мая, когда Марсель будет принимать Брест в 37 туре чемпионата Франции.

The shirt they wore in the final pic.twitter.com/O1t30oGE2I — Classic Football Shirts (@classicshirts) April 14, 2023

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