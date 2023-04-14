Марсель відзначає ювілей великої єврокубкової перемоги. Французький клуб 30 років тому переміг Мілан у фіналі Ліги чемпіонів.

Виробник екіпіровки провансальців оголосив про випуск спеціальної форми 15 квітня. Марсель здолав Мілан 26 травня 1993 року (1:0). Це був перший фінал реорганізованого Кубка чемпіонів, який отримав нову назву – ЛЧ. До 30-річчя цієї легендарної перемоги Puma випустила форму "Célébration". Одним із облич презентації нової амуніції у соцмережах клубу став наш Руслан Маліновський.

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На білій основі футболок видніється велика синя зірка. Зіграти у спеціальному одноматчевому варіанті форми півзахисник збірної України може лише 27 травня, коли Марсель прийматиме Брест у 37 турі чемпіонату Франції.

The shirt they wore in the final pic.twitter.com/O1t30oGE2I — Classic Football Shirts (@classicshirts) April 14, 2023

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