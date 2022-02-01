В этом году исполняется 30 лет со старта ЛЧ. Первый сезон выдался особенным по нескольким причинам, однако все еще не был похож на ту Лигу чемпионов, от которой мы ждем матчей экстра-класса и футбола высочайшего качества.

Предпосылки

Кубок европейских чемпионов, существовавший до 1992-го, исчерпал себя и нуждался в переформатировании. Прежде всего, это касалось отсутствия роста финансовых показателей и необходимости выгоднее продавать продукт. Новый турнир получил свою айдентику, а в определенной степени агрессивный маркетинг прибавил Лиге чемпионов узнаваемости.

Создатели нового турнира разрушали консерватизм, заинтересовали более современным форматом и завоевали сердца новых болельщиков. Премьерный сезон стал лишь демо-версией Лиги чемпионов, которую мы, например, увидели в конце 90-х, но кардинально не отличался от своего предшественника. Однако шаг навстречу новой эпохе в истории европейского футбола был сделан.

Нашу жизнь трудно представить без Лиги чемпионов. Матчи этого турнира заставляют нас забыть о ежедневных заботах и погрузиться в мир футбола. Наслаждайся игрой наилучшего качества вместе с Żubrówka.



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Формат

Борьбу за трофей начали 36 команд. Турнир стартовал в августе 1992-го, когда состоялись матчи Предыдущего раунда, сформировавшего четыре пары (среди них была и украинская Таврия). К четырем победителям стартового этапа добавились 28 участников, вместе образовавших стадию 1/16 финала. Отборочный раунд соревнований завершался 1/8 финала, после чего начинался групповой этап.

Как и у прародителе ЛЧ, Кубке европейских чемпионов, на финальной стадии турнира было сформировано только две группы. Лишь начиная с сезона 1994/1995, количество групп увеличили до четырех. Особенность премьерного розыгрыша заключалась в том, что за групповым этапом следовал финал, куда выходили победители двух квартетов. В следующем году были введены полуфинальные стадии.

Цифры и факты

Всего в первой Лиге чемпионов было сыграно 82 матча и забито 215 голов. Лучшим бомбардиром стал легендарный Ромарио, на то время форвард ПСВ. Бразилец забил 7 голов, три из которых на групповом этапе. Это при том, что нидерландская команда в финальной стадии отметилась всего 4 мячами.

Ромарие в матче ПСВ и Милана / фото ПСВ

Больше всего матчей провели два футболиста Марселя: Абеди Пеле и Дидье Дешам. К тому же они без замен прошли путь с 1/16 финала до решающего поединка против Милана, который принес "олимпийцам" трофей. Кстати, итальянцы в 11 матчах ЛЧ-1992/1993 пропустили всего дважды. На групповом этапе от Ромарио и в финале от Базиля Боли.

Уже на стадии 1/16 финала жребий свел чемпионов Германии и Англии (сейчас они кажутся нам необычными), однако дуэль Штутгарта и Лидса запомнилась форс-мажором. В первом поединке немцы победили 3:0, а Лидс почти совершил камбэк в ответной игре – 4:1. И все же благодаря правилу выездного гола в следующий этап проходили швабы.

Фрагмент третьего матча между Лидсом и Штутгартом / фото PA

Впрочем, на 83-й минуте выездной игры тренерский штаб Кристофа Даума допустил механическую ошибку и вместо креативного Гаудино выпустил на замену 27-летнего сербского центрального защитника Йово Симанича (счет немцев устраивал, а пропускать уже было нельзя). На тот момент на поле в составе Штутгарта находились три легионера (швейцарец Кнуп, серб Дубаич и исландец Свериссон), что составляло верхнюю границу лимита на иностранных игроков. В итоге немцам засчитали техническое поражение 0:3 – это выровняло результаты. Все должен был решить дополнительный матч, в котором Лидс победил 2:1. Нелишне заметить, что те 7 минут для Симанича оказались единственными не только в ЛЧ, а и в главной команде Штутгарта в целом.

Украинцы

Первый чемпион Украины Таврия преодолел Предыдущий раунд (0:0 и 2:1 в дуэли с ирландским Шелбурном), но прекратил борьбу на стадии 1/16 финала. Симферопольская команда дважды без намека на шансы проиграла крепкому в то время швейцарскому Сьону – 1:4 и 1:3.

Михайличенко (крайний справа) перед матчем ЛЧ в составе Рейнджерс / фото retrofootballanalysis.com

В финальной стадии ЛЧ на поле появились три украинца. Четвертый – Олег Кузнецов попал в заявку на матч Рейнджерс против Марселя, впрочем, на поле так и не вышел. Его партнер Алексей Михайличенко отыграл за шотландцев все 90 минут в трех стартовых поединках группового этапа. Рейнджерс был очень близок к выходу в финал, однако в последнем туре сенсационно не смог обыграть московский ЦСКА (0:0).

В составе российской команды сыграли еще два представителя Украины: Сергей Мамчур и Юрий Дудник. Первый отыграл в четырех матчах ЛЧ, а в конце 1997-го погиб при невыясненных обстоятельствах. Воспитаннику Днепра было всего 25. Что касается Дудника, то в 1992-м он дебютировал за сборную Украины, а в 1993-м провел два поединка за ЦСКА в Лиге чемпионов.

Финал

Победителем группы А стал французский Марсель. Команда Раймона Гуталса оставила позади Рейнджерс, Брюгге и ЦСКА. В группе В торжествовал Милан, опередивший Гетеборг, Порту и ПСВ. В финале французы минимально победили ребят Фабио Капелло. Единственный гол в конце первого тайма забил защитник Марселя Базиль Боли.

Гол Базиля Боли

Но уже вскоре во Франции разразился скандал под названием "Affaire VA/OM" ("Дело Валансьен/Марсель"). Его суть сводилась к тому, что новоиспеченный король Европы прибег к махинациям. Среди фигурантов дела оказался и одиозный президент клуба Бернар Тапи, якобы инициировавший подкуп трех футболистов Валансьена, с которым за неделю до финала ЛЧ в чемпионате Франции встречался Марсель. В итоге "олимпийцы" были лишены статуса чемпиона Франции, однако титул в ЛЧ все же оставили. Впрочем, сомнительная тень на имени премьерного победителя Лиги чемпионов осталась.