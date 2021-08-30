В августе 1992-го началась новая страница в истории европейского футбола. Именно тогда стартовал премьерный розыгрыш Лиги чемпионов, пришедшей на смену Кубку чемпионов. Особенный турнир с необычным форматом и 36 участниками (среди которых была симферопольская Таврия) сенсационно выиграл французский Марсель, ставший первым французским триумфатором главного клубного соревнования Европы.

Удивительное событие с красивым девизом "À jamais les premiers" ("Навсегда первые") впоследствии было разрушено скандалами, связанными с президентом Марселя – Бернаром Тапи. И удручающей историей, получившей название "Affaire VA/OM" ("Дело Валансьен/Марсель").

Тапи создает монстра

По протекции мэра Марселя в апреле 1986 года новым президентом легендарного французского клуба стал известный 43-летний бизнесмен Бернар Тапи (в свое время он искал себя в роли певца и пилота гонок "Формулы 1"). Вскоре "бело-голубые" выиграют 5 подряд чемпионств (с 1989-го по 1993-й), а в составе "олимпийцев" будут сверкать Жан-Пьер Папен, Энцо Франческоли, Жан Тигана, Дидье Дешам, Эрик Кантона и десятки других звезд эпохи.

Бернар Тапи и мэр Марселя Робер Вигуру / фото www.delcampe.net

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Однако успехов на внутренней арене Тапи оказалось недостаточно. В 1989-м французы были близки к выходу в финал Кубка чемпионов, но в полуфинале Марсель уступил Бенфике. Бельгийский рефери Марсель ван Лангенхов (символическое имя, согласитесь) засчитал гол рукой ангольца Ваты на 83-й минуте. Говорят, после того "убийства" Тапи выпалил: "Я быстро учусь. Этого больше не случится".

Гуталс торжествует в 71

В следующем году команду с юга Франции возглавит бельгиец Раймон Гуталс и сразу приблизится к мечте. 69-летний наставник выйдет с Марселем в финал Кубка европейских чемпионов, где в серии пенальти драматично уступит Црвене Звезде с Савичевичем, Михайловичем и Просинечки. Неудачный удар чемпиона Европы Мануэля Амороса будет стоить французам трофея. Однако уже через два года детище Тапи вернется за кубком и на этот раз завоюет его.

На смену одним звездам владелец клуба приглашал других: Марселя Десайи, Алена Бокшича, Фабьена Бартеза, Руди Феллера. В 1993-м ребята Гуталса в условиях мощной конкуренции с Монако и ПСЖ мчались за очередным титулом чемпиона Франции. Параллельно Марсель бился в еврокубках и на своем пути не замечал соперников.

В квалификации французы легко одолели Гленторан из Северной Ирландии (5:0 и 3:0) и бухарестское Динамо (2:0 и 0:0). Свою группу (их на основной стадии турнира было всего две) Марсель также выиграл без проблем. Хотя непросто было на выезде с московским ЦСКА (номинально, ведь домашние поединки "армейцев" проходили в Берлине), за который выступали украинцы Сергей Мамчур и Юрий Дудник. Зато на "Велодроме" хозяева уничтожили россиян 6:0.

Согласно регламенту Лиги чемпионов, в финал выходили победители двух групп. Марсель оставил за спиной не только ЦСКА, но и Рейнджерс с Брюгге (3 победы и 3 ничьих), а в параллельном квартете торжествовал Милан Фабио Капелло. 26 мая 1993-го на мюнхенском "Олимпиаштадионе" команды должны были определить сильнейшего. Однако Марсель имел незаконченное дело в чемпионате Франции.

Предложение, от которого нельзя отказаться

За три тура до финиша команда с юга возглавляла турнирную таблицу Лиги 1. Для завоевания шаблонного чемпионства оставался единственный шаг – победить на выезде Валансьен. Соперник скромный, зато опасный – хозяева одной ногой находились в низшем дивизионе и стремились выбраться из подвала турнирной таблицы. Уже через шесть дней подопечных Гуталса ждала главная игра сезона и, возможно, десятилетия – финал ЛЧ с Миланом.

Тапи наконец-то с трофеем из своих мечтаний / фото Reuters

Бернар Тапи понимал, что победа во французском первенстве почти в кармане. Поэтому не видел смысла убиваться игрокам на стадионе "Нунжессер" в Валансьене. Как выяснилось впоследствии, по поручению президента клуба хавбек Марселя Жан-Жак Эйдели вышел на трех игроков Валансьена: Хорхе Бурручагу (автора победного гола в финале чемпионата мира-1986), Кристофа Робера и Жака Глассмана. По одной из версий жена Робера получила 250 000 франков, а футболисты Валансьена должны были разыграть комедию на поле и не создавать серьезного сопротивления фаворитам. В итоге, Марсель победил 1:0 благодаря голу Бокшича и в прекрасном настроении подошел к финалу Лиги чемпионов.

Как и неделю назад, "бело-голубые" минимально одолели соперника – гол Базиля Боли (дяди экс-нападающего луганской Зари Янника Боли) и классная игра в воротах 22-летнего еще волосатого Бартеза принесли желанный титул Марселю. Самый молодой капитан в истории турнира Дидье Дешам поднял над головой ушастый трофей. Однако совсем скоро празднования марсельцев изменились на шок и отчаяние.

Жак Глассман, один из валансьенського трио, на которое выходили с предложением сдать матч, сообщил о попытке подкупа (по некоторой информации – еще в перерыве поединка с Марселем он рассказал об этом тренеру Боро Приморацу, в будущем – многолетнему помощнику Арсена Венгера). Вскоре в содеянном сознался и Робер – в саду его родственников (то ли родителей, то ли тети) нашли четверть миллиона франков. Кстати, Робера не было на поле, когда Бокшич забивал единственный гол.

Поймать неуловимого

Далее события развивались мгновенно – Марсель лишили статуса чемпиона (титул победителя ЛЧ оставили), забанили на следующий сезон в еврокубках (а еще провансальцам запретили участвовать в матче за Суперкубок УЕФА и Межконтинентальном кубке). Директора клуба Жан-Пьера Берне и футболистов Эйдели, Робера и Бурручагу дисквалифицировали.

Тапи в окружении полиции / фото AFP

Эпопея с наказанием Тапи длилась очень долго, однако завершилась его тюремным заключением, а Марсель отправили во второй дивизион (только через сезон). Это при том, что скандальный бизнесмен пытался применить все свои связи (бывший владелец компании Adidas и депутат Национальной ассамблеи Франции имел их достаточно).

Суд признал виновным Тапи, а в течение следующего десятилетия фигура Бернара не исчезала из газетных страниц – его имя было связано с постоянными судебными процессами. Как бы там ни было, но один из самых больших махинаторов в истории Франции до сих пор не признает своей вины и гордится уникальным Марселем, который он создал в конце прошлого века.