В рамках программы дня в 21-м туре Серии А 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 21-й тур

Фрозиноне – Кальяри – 3:1

Голы: Маццителли, 64, Суле, 75, Кайо Жорже, 90+5 – Сулемана, 26

Эмполи – Монца – начало в 16:00

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Фрозиноне прервал 7-матчевую безвыигрышную серию и 5-матчевую серию поражений в Серии А, одолев Кальяри дома. Победа оказалась волевой – на гол Сулеманы, пропущенный в первом тайме, хозяева ответили точными выстрелами Маццителли и Суле в середине второго. 2:1! Правда, в компенсированное время сардинцы могли отыграться усилиями Паволетти, которому удалось замкнуть подачу с углового – его удар с нескольких метров парировал голкипер.

За расточительность гости были наказаны голом в исполнении Кайо Жорже. 3:1. Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Фрозиноне оторвался от зоны вылета на 5 очков, в то время как Кальяри держится на дистанции в 1 зачетный балл.

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