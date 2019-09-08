Малиновский стал автором 100-го гола легионеров за сборную Украины

Полузащитник сборной Украины попал в интересный рейтинг.

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский забил 100-й гол легионеров национальной команды, – информирует Sport.ua.

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Сейчас Малиновский выступает за Аталанту из Серии А. Игроки из итальянского чемпионата забили 30 голов в составе сборной Украины – больше всех евротурниров. На втором месте игроки, выступающие в России – 25 голов, на третьем – из Германии с 22 голами.

Лучший бомбардир-легионер в составе национальной команды – Андрей Шевченко. На его счету 35 точных выстрелов. Евгений Коноплянка имеет в своем активе 11 голов, Андрей Воронин – 8.

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Интересно, что 1-й гол за сборную забил Юрий Сак (Спартак), 10-й – Андрей Шевченко (Милан), 20-й – Сергей Серебренников (Брюгге), 30-й – Андрей Шевченко (Милан), 40-й – Максим Калиниченко (Спартак), 50-й – Андрей Шевченко (Челси), 60-й – Александр Алиев (Локомотив), 70-й – Марко Девич (Рубин), 80-й – Андрей Ярмоленко (Боруссия Д.), 90-й – Александр Зинченко (Манчестер Сити) и 100-й – Руслан Малиновский (Аталанта).

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