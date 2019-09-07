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InStat назвал лучшего игрока сборной Украины в матче против Литвы

7 сентября 23:59 20 Читати українською
InStat назвал лучшего игрока сборной Украины в матче против Литвы
Игроки сборной Украины / Scanpix

Авторитетный ресурс подытожил выступление украинских игроков в матче отбора на Евро-2020 против Литвы.

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
Руслан Малиновский 62’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос
62’ Руслан Малиновский

Лучшим представителем "сине-желтых" по версии InStat стал Руслан Малиновский, информирует Команда№1.

Литва – Украина – 0:3 – видео голов и обзор матча

Хавбек Аталанты набрал 383 пункта по индексу ресурса, тройку замкнули Марлос (360 очков) и Виталий Миколенко (306). Напомним, Малиновский отличился голом в отчетной встрече, а хавбек Шахтера добавил в свой актив гол плюс ассист. Меньше всех баллов (187) от InStat получил Жуниор Мораес, который заменил Яремчука на 65-й минуте поединка.

К слову, сейчас сборная Украины лидирует в своей отборочной группе, набрав 13 очков.

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Теги
Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины Литва - Украина Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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