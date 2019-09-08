Ман Сити и Аталанта поздравили Зинченко и Малиновского с забитыми голами в составе сборной Украины

Клубы легионеров сборной Украины оперативно отреагировали на забитые мячи своих футболистов в ворота Литвы.
Забитые мячи Александра Зинченко и Руслана Малиновского во вчерашнем поединке отбора Евро-2020 против Литвы (3:0) не остались незамеченными в их командах. Оба клуба – и Манчестер Сити, и Аталанта – поздравили своих украинских футболистов с успехом.
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Напомним, именно хавбек Аталанты был признан лучшим игроком "сине-желтых" в матче против Литвы по версии InStat.
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