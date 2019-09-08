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Ман Сити и Аталанта поздравили Зинченко и Малиновского с забитыми голами в составе сборной Украины

12:20 54 Читати українською
Ман Сити и Аталанта поздравили Зинченко и Малиновского с забитыми голами в составе сборной Украины
Александр Зинченко и Руслан Малиновский

Клубы легионеров сборной Украины оперативно отреагировали на забитые мячи своих футболистов в ворота Литвы.

Забитые мячи Александра Зинченко и Руслана Малиновского во вчерашнем поединке отбора Евро-2020 против Литвы (3:0) не остались незамеченными в их командах. Оба клуба – и Манчестер Сити, и Аталанта – поздравили своих украинских футболистов с успехом.

"Возможно, буду забивать больше Месси", – Зинченко посвятил маме свой гол в ворота сборной Литвы

Напомним, именно хавбек Аталанты был признан лучшим игроком "сине-желтых" в матче против Литвы по версии InStat.

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Александр Зинченко Александр Зинченко Руслан Малиновский Руслан Малиновский Литва Литва Украина Украина Евро-2020
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