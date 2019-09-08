Ман Сити и Аталанта поздравили Зинченко и Малиновского с забитыми голами в составе сборной Украины

Клубы легионеров сборной Украины оперативно отреагировали на забитые мячи своих футболистов в ворота Литвы.

Забитые мячи Александра Зинченко и Руслана Малиновского во вчерашнем поединке отбора Евро-2020 против Литвы (3:0) не остались незамеченными в их командах. Оба клуба – и Манчестер Сити, и Аталанта – поздравили своих украинских футболистов с успехом.

"Возможно, буду забивать больше Месси", – Зинченко посвятил маме свой гол в ворота сборной Литвы

Напомним, именно хавбек Аталанты был признан лучшим игроком "сине-желтых" в матче против Литвы по версии InStat.

Zinchenko got Ukraine off to a flyer, scoring the opening goal as they defeated Lithuania 0-3 their European qualifier https://t.co/iEeUQsuH1R — Manchester City (@ManCity) September 7, 2019

Литва – Украина: Марлос волшебен, день сурка Зинченко и Сити-стиль – одной левой приблизили Евро-2020, но есть 2 минуса