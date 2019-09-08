Маліновський став автором 100-го гола легіонерів за збірну України

Півзахисник збірної України потрапив у цікавий рейтинг.

Хавбек збірної України Руслан Маліновський забив 100-й гол легіонерів національної команди, – інформує Sport.ua.

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Зараз Малиновський виступає за Аталанту із Серії А. Гравці з італійського чемпіонату забили 30 голів у складі збірної України – найбільше з усіх закордонних першостей. На другому місці гравці, що виступали в Росії – 25 голів, на третьому – з Німеччини з 22 голами.

Найкращий бомбардир-легіонер у складі національної команди – Андрій Шевченко. На його рахунку 35 влучних пострілів. Євген Коноплянка має у своєму активі 11 голів, Андрій Воронін – 8.

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Відзначимо, що 1-й гол за збірну забив Юрій Сак (Спартак), 10-й – Андрій Шевченко (Мілан), 20-й – Сергій Серебренніков (Брюгге), 30-й – Андрій Шевченко (Мілан), 40-й – Максим Калініченко (Спартак), 50-й – Андрій Шевченко (Челсі), 60-й – Олександр Алієв (Локомотив), 70-й – Марко Девіч (Рубін), 80-й – Андрій Ярмоленко (Борусія Д.), 90-й – Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) і 100-й – Руслан Маліновський (Аталанта).

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