Интер вернулся к идее подписания игрока сборной Украины, сообщает Сalciomercato. "Нерадзурри" интересовались хавбеком еще прошлым летом, однако официальное предложение так и не сделали.

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Аталанта не собирается легко отпускать Малиновского. Гасперини высоко ценит украинца, которого удалось приобрести в жесткой борьбе с Ромой. Два года назад бергамаски заплатили Генку 13,6 млн евро, однако сейчас ценник Руслана значительно больше – 25 млн евро. Именно на эту сумму следует ориентироваться Интеру.

Добавим, что Малиновский провел 36 матчей в текущем сезоне, отличился 6 голами и 8 ассистами. После 32 туров Серии А Аталанта занимает третью строчку, а Интер уверенно шагает к чемпионству.

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