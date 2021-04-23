Украинский легионер Аталанты Руслан Малиновский снова забил за свою команду. Оказывается, такая результативность приносит украинцу дивиденды не только в футболе.

"Раскрою небольшой секрет... Знаете почему Руслан снова забил? Мы договорились, что в нашем доме торт появится только в случае забитого мяча.

Гол Малиновского в видеообзоре матча Рома – Аталанта – 1:1

Иначе его было не остановить, ведь он такой сладкоежка! И меня постоянно подначивает. Но кто знал, что он сможет так быстро выйти из трудного положения?!" – написала Роксана на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в прошлом туре Руслан отметился в воротах Ювентуса, а накануне забил Роме.

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