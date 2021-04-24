Маліновський знову зацікавив Інтер – на українця встановили чималий цінник
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський має всі шанси піти на підвищення.
Інтер повернувся до ідеї підписання гравця збірної України, повідомляє Сalciomercato. "Нерадзуррі" цікавилися хавбеком ще минулого літа, однак офіційну пропозицію так і не зробили.
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Аталанта не збирається легко відпускати Маліновського. Гасперіні високо цінує українця, якого вдалося придбати у жорсткій боротьбі з Ромою. Два роки тому бергамаски заплатили Генку 13,6 млн євро, однак зараз цінник Руслана значно більший – 25 млн євро. Саме на цю суму слід орієнтуватися Інтеру.
Додамо, що Маліновський провів 36 матчів у поточному сезоні, відзначився 6 голами та 8 асистами. Після 32 турів Серії А Аталанта посідає третю сходинку, а Інтер впевнено крокує до чемпіонства.
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