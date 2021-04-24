Інтер повернувся до ідеї підписання гравця збірної України, повідомляє Сalciomercato. "Нерадзуррі" цікавилися хавбеком ще минулого літа, однак офіційну пропозицію так і не зробили.

Дружина Маліновського розсекретила головний стимул, який змушує Руслана забивати у Серії А у другому матчі поспіль

Аталанта не збирається легко відпускати Маліновського. Гасперіні високо цінує українця, якого вдалося придбати у жорсткій боротьбі з Ромою. Два роки тому бергамаски заплатили Генку 13,6 млн євро, однак зараз цінник Руслана значно більший – 25 млн євро. Саме на цю суму слід орієнтуватися Інтеру.

Додамо, що Маліновський провів 36 матчів у поточному сезоні, відзначився 6 голами та 8 асистами. Після 32 турів Серії А Аталанта посідає третю сходинку, а Інтер впевнено крокує до чемпіонства.

"Ruslan is on fire": Маліновський голами у ворота топів підкорює італійські ЗМІ, "блідий дублер" – найкращий в Аталанті