29-летний хавбек не попал в стартовый состав на противостояние с Эмполи в 12-м туре Серии А. Это уже в шестой раз подряд.

Аталанта настроена продавать Малиновского зимой – недоверие Гасперини изменило планы украинца

Ранее Руслан начинал в запасе поединки с Лацио, Сассуоло (вообще не вышел на поле), Удинезе, Фиорентиной и Ромой. Достаточно серьезный повод задуматься о своем будущем, ведь в прошлой кампании Малиновский был одним из лидеров Аталанты. Уже ходят слухи о возможной продаже украинца зимой.

В этом сезоне Руслан наиграл всего 370 минут в 10 поединках за бергамасков, записав в свой актив один гол и результативную передачу.