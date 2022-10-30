Півзахисник збірної України Руслан Маліновський отримує все менше ігрової практики під керівництвом Джан П'єро Гасперіні.

29-річний хавбек не потрапив до стартового складу на протистояння з Емполі в 12-му турі Серії А. Це вже вшосте поспіль.

Аталанта налаштована продавати Маліновського взимку – недовіра Гасперіні змінила плани українця

Раніше Руслан розпочинав у запасі поєдинки з Лаціо, Сассуоло (взагалі не вийшов на поле), Удінезе, Фіорентиною та Ромою. Доволі серйозний привід задуматись про своє майбутнє, адже у минулій кампанії Маліновський був одним із лідерів Аталанти. Вже ходять чутки про можливий продаж українця взимку.

Цього сезону Руслан награв всього 370 хвилин у 10 поєдинках за бергамасків, записавши до свого активу один гол та результативну передачу.

Маліновський не зумів реанімувати примітивну Аталанту – перша поразка в сезоні, Лаціо зайшов у топ-3