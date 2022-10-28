Итальянский клуб готов продать 29-летнего хавбека уже в зимнее трансферное окно, сообщает Tutto Atalanta.

"Прощание с Малиновским витает в воздухе": в Италии прогнозируют уход украинца из Аталанты

Ранее стороны якобы нашли компромисс по новому контракту до лета 2025 года. Впрочем, Джан Пьеро Гасперини перестал доверять Малиновскому в новом сезоне. Украинец провел на поле всего 370 минут, за которые оформил один гол и один ассист. Аталанта предпочитает отпустить хавбека, пока тот пользуется неплохим спросом на рынке.

Еще прошлым летом Малиновского сватали в Тоттенхэм, Ноттингем Форест и Марсель, однако ни один из этих клубов не удовлетворил требования бергамасков. Действующий контракт Руслана рассчитан до лета 2024 года.

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