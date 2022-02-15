"Какой же гол ввалил Малиновский Ювентусу! Просто огонь! Нянчит он этот Ювентус, как родное дитя.

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Как же важен в жизни правильный выбор. Так бы и катался по арендам от Шахтера, получал хорошую зарплату… Но рано или поздно футболист в нем запротестовал и попросился на свободу из (относительно) золотой клетки. Характер, воля, вера в себя, немного фарта – и ты уже в одной из лучших лиг мира, в одном из самых интересных клубов Европы, забиваешь голы, которыми восхищаются поклонники футбола со всего мира!

А деньги все равно придут. Только придут правильно, из-за работы и конкуренции, а не из-за паспорта...", – написал Калиниченко в своем Telegram-канале.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 26 матчей, в которых отличился 7-ю голами и двумя ассистами. В 2017 году бельгийский Генк выкупил Руслана у Шахтера за 2 млн евро.

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