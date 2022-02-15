"Який же гол ввалив Маліновський Ювентусу! Просто вогонь! Нянчить він цей Ювентус, як рідне дитя.

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Наскільки важливий у житті правильний вибір. Так би й катався по орендах від Шахтаря, отримував хорошу зарплатню… Але рано чи пізно футболіст у ньому запротестував і попросився на волю із (відносно) золотої клітки. Характер, воля, віра в себе, трохи фарту — і ти вже в одній із найкращих ліг світу, в одному з найцікавіших клубів Європи, забиваєш голи, якими захоплюються шанувальники футболу з усього світу!

А гроші все одно прийдуть. Тільки прийдуть правильно, через працю і конкуренцію, а не через паспорт...", – написав Калініченко у своєму Telegram-каналі.

У нинішньому сезоні Маліновський провів 26 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та двома асистами. У 2017-му бельгійський Генк викупив Руслана у Шахтаря за 2 млн євро.

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