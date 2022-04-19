Алленаторе "Богини" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал травму Руслана Малиновского в матче 33 тура Серии А. Украинец рискует больше не сыграть в кампании 2021/22.

Полузащитник вышел на поле со стартовых минут, но к концу первого тайма травмировался. Руслан прихрамывал, покинуть пределы газона ему помогали врачи. После матча наставник оценил состояние украинца.

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"У него проблема с коленом. Будем надеяться, что это не растяжение или что-нибудь серьезное", – цитирует Гасперини Calcio Atalanta .

Сегодня Руслан пройдет медицинское обследование, чтобы определить сложность травмы. Если подтвердятся опасения Джан Пьеро по поводу растяжения связок колена, то для полузащитника сезон будет досрочно завершен.

В этом случае Малиновский пропустит последние 6 туров Серии А, участие в матчах плей-офф отбора на ЧМ-2022 тоже будет под серьезным вопросом.

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