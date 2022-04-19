Аталанта проиграла Вероне в чемпионате со счетом 1:2. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Аталанта проиграла четвертый матч из последних 5 во всех турнирах. Бергамаски в ужасной форме. Поражение от Вероны полностью заслужено – команда Гасперини была хуже по всем ключевым показателям: по ударам, по голевым моментам, по xG.

Аталанта хорошо играла на старте встречи, пока на поле был Малиновский. В середине первого тайма Руслан травмировался, останавливая соперника, и не смог самостоятельно покинуть поле. После этого команда посыпалась.

Верона перед перерывом забила первый – Чеккерини запер подачу на пустые ворота. Сразу после перерыва организовала второй – проход Илича завершился автоголом. Гол престижа за хозяев забил Скальвини.