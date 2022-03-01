"Харьков. Два года назад мы сыграли в Лиге чемпионов поединок между Аталантой и Шахтером в этом прекрасном городе, который сегодня столкнулся с преступлением против человечества", – написал Малиновский на своей странице в социальной сети Твиттер, опубликовав видео обстрелов жилых домов города "Градами".

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К слову, сегодня утром российская ракета попала в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива (преимущественно 4-5 этажы жилых домов). Авиаудар по центру Харькова был нанесен после завершения комендантского часа. По улицам уже ехало несколько машин – от них почти ничего не осталось.

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