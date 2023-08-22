Малиновский провел первую тренировку с Дженоа – фотографии украинца в новых цветах
23:05 - Читати українською
Руслан Малиновский приступил к полноценной работе в новом клубе.
Украинский легионер провел свою первую тренировку в составе Дженоа.
Малиновский дал эмоциональный комментарий после безумного приема от фанатов Дженоа
"Новые лица здесь", – пресс-служба "грифонов" подписала фотографии Малиновского и Кони Де Винтера. Оба пришли на правах аренды из Марселя и Ювентуса соответственно.
Новички могут дебютировать 27 августа, когда Дженоа сыграет на поле Лацио в рамках 2 тура Серии А. Первый матч для генуэзцев завершился разгромным поражением от Фиорентины (1:4).
Трубин завидует Лунину, Малиновский в роли ковбоя и Терминатора, Кривцов с Месси распивают шампанское
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter