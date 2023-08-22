Украинский легионер провел свою первую тренировку в составе Дженоа.

Малиновский дал эмоциональный комментарий после безумного приема от фанатов Дженоа

"Новые лица здесь", – пресс-служба "грифонов" подписала фотографии Малиновского и Кони Де Винтера. Оба пришли на правах аренды из Марселя и Ювентуса соответственно.

Новички могут дебютировать 27 августа, когда Дженоа сыграет на поле Лацио в рамках 2 тура Серии А. Первый матч для генуэзцев завершился разгромным поражением от Фиорентины (1:4).

faces around here pic.twitter.com/o3LMNXOhJv — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 22, 2023

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