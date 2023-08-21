Руслан Малиновский получил мощный прием в Дженоа и готовится дебютировать. Сейчас же клуб активно сует новичка в разнообразные фильмы.

Разная ситуация у голкиперов сборной – пока Андрей Лунин наслаждается шансом в Реале. Анатолий Трубин мирится со статусом чуть ли не третьего вратаря Бенфики. У Сергея Кривцова все хорошо – выиграл первый трофей вместе с Месси. Об этих и других новостях смотрите в очередном дайджесте на YouTube-канале "Футбол 24".

Днепр-1 опустился до Динамо, новый лидер, Кучер – на выход?