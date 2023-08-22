Маліновський провів перше тренування з Дженоа – світлини українця у нових кольорах
22 серпня 23:05 - Читать на русском
Руслан Маліновський розпочав повноцінну роботу у новому клубі.
Український легіонер провів своє перше тренування у складі Дженоа.
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"Нові обличчя тут", – прес-служба "грифонів" підписала світлини Маліновського та Коні Де Вінтера. Обидва прийшли на правах оренди з Марселя та Ювентуса відповідно.
Новачки можуть дебютувати 27 серпня, коли Дженоа зіграє на полі Лаціо в рамках 2 туру Серії А. Перший матч для генуезців завершився розгромною поразкою від Фіорентини (1:4).
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