Український легіонер провів своє перше тренування у складі Дженоа.

Маліновський дав емоційний коментар після шаленого прийому від фанатів Дженоа

"Нові обличчя тут", – прес-служба "грифонів" підписала світлини Маліновського та Коні Де Вінтера. Обидва прийшли на правах оренди з Марселя та Ювентуса відповідно.

Новачки можуть дебютувати 27 серпня, коли Дженоа зіграє на полі Лаціо в рамках 2 туру Серії А. Перший матч для генуезців завершився розгромною поразкою від Фіорентини (1:4).

faces around here pic.twitter.com/o3LMNXOhJv — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 22, 2023

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