"Яремчук проводит жалкое время в Валенсии – нападающий не совсем вписался в команду Барахи, несмотря на длительный процесс адаптации.

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Роман прибыл в Валенсию после сложного периода в футболе, надеясь найти правильный путь в испанской Ла Лиге, чтобы исправить свою карьеру. Очевидно, что его подписание не вызвало слишком больших ожиданий, но игрок заслуживал кредит доверия.

С момента его приезда прошло несколько месяцев, Яремчук играл с перерывами, а когда выходил на поле, то не отличался особой результативностью. За это время он смог забить лишь один гол в чемпионате, и хуже всего то, что после своего дебюта против Сельты он не смог улучшить свою статистику, несмотря на хорошую игру Валенсии. Его игра была противоположной эволюции Уго Дуро.

У Яремчука осталось полсезона, чтобы исправить свою неутешительную форму. Валенсия не совсем правильно подбирает своих атакующих игроков, и Роман является лучшим примером этого – украинцу трудно вписаться в команду", – отмечает Deporte Valenciano.

Напомним, в текущем сезоне Яремчук провел за Валенсию 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Уже сегодня, 3 февраля, украинец будет иметь шанс улучшить свою статистику – "летучие мыши" в рамках 23-го тура Ла Лиги будут принимать Альмерию. Начало встречи в 15:00 по Киеву.

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