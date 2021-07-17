Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко и хавбека Аталанты Руслан Малиновский и Виктор Коваленко могут сойтись друг против друга на футбольном поле.

Вест Хэм объявил о товарищеском матче с Аталантой в рамках турнира Betway Cup, сообщает официальный сайт клуба.

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Сообщается, что матч состоится в Лондоне 7 августа, начало встречи в 17:00. Отметим, что за Вест Хэм выступает Андрей Ярмоленко, тогда как цвета бергамасков защищают украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

Отметим, что Аталанта заняла третье место в Серии А в прошлом сезоне и добралась до финала Кубка Италии и 1/4 финала Лиги чемпионов. Вест Хэм же, по итогам сезона 2020/21 стал шестым в чемпионате Англии.

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