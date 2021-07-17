Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко та хавбек Віктор Коваленко можуть зійтись один проти одного на футбольному полі.

Вест Хем оголосив про товариський матч з Аталантою у рамках турніру Betway Cup, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Повідомляється, що матч відбудеться у Лондоні 7 серпня, початок зустрічі о 17:00. Відзначимо, що за Вест Хем виступає Андрій Ярмоленко, тоді як кольори бергамасків захищають українці Руслан Маліновський та Віктор Коваленко. Щоправда, Маліновський не зможе зіграти, оскільки відновлюється після операції.

Відзначимо, що Аталанта посіла третє місце у Серії А у минулому сезоні та дісталась до фіналу Кубка Італії та 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Вест Хем же, за підсумками сезону 2020/21, став шостим у чемпіонаті Англії.

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