Аргентинский символ Лионель Месси решает, присоединится ли к сборной на Олимпийских Играх в Париже.

Аргентина получила официальное разрешение для привлечения Хулиана Альвареса и Николаса Отаменди на Олимпиаде-2024. Манчестер Сити и Бенфика согласились отпустить своих игроков на турнир в Париже, который выбивается из общего календаря.

Рух готов отпустить своих игроков в олимпийскую сборную Украины – Ротаню поставили серьезное условие

Каждая команда может привлечь только трех футболистов, старше 23 лет. Тренер аргентинской сборной Хавьер Маскерано до сих пор уговаривает Месси стать третьим, сообщает Sport.es со ссылкой на TyC Sports.

Лионель в раздумьях. Интер Майами не будет влиять на его выбор. Месси уже имеет золотую медаль Олимпийских Игр. В 2008-м он привел Аргентину к трофею на полях Китая, а Маскерано тогда играл рядом с Лео.

Месси может испортить планы Эми Мартинесу. Голкипер публично заявлял о мечте поехать на Олимпиаду, но пока не получил разрешение от Астон Виллы. Если Месси согласится, одиозный вратарь окажется вне заявки.

Напомним, что Аргентина сыграет с Украиной на групповом этапе ОИ-2024. Команда Ротаня сойдется со звездными соперниками в последнем туре 30 июля в Лионе. Другие конкуренты по группе – Марокко и Ирак.