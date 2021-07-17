Манчестер Сити определился с очередным соперником в рамках подготовки к новому сезону.

"Горожане" на своем официальном сайте объявили о товарищеском поединке с французским Труа, который состоится 31 июля.

Труа официально подтвердил переход Кухаревича, который уже присоединился к новичку Лиги 1

Интересно, что в матче могут встретиться два украинца – Александр Зинченко за Манчестер Сити, а Николай Кухаревич – за Труа соответственно. Добавим, что нападающий официально присоединился к французскому клубу, подписав контракт до 2026 года.

Отметим, что оба клуба относятся к холдингу City Football Group, в который также входят Нью-Йорк Сити, Мельбурн Сити, Мумбаи Сити, Йокогама, Монтевидео Сити Торки, Жирона, Сычуань Цзюню и Ломмел.

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