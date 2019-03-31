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Малиновский прокомментировал свои упущенные моменты в матче с Андерлехтом

19:05 64 Читати українською
Малиновский прокомментировал свои упущенные моменты в матче с Андерлехтом
Руслан Малиновский / Фото ФК Генк

Украинский хавбек Генка Руслан Малиновский прокомментировал поединок против Андерлехта (3:0) в 1 туре верхней шестерки чемпионата Бельгии.

"Тяжелая игра была, сейчас начался плей-офф, тяжелыми будут все матчи, играют опытные команды.

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У меня были моменты в этом матче, мог забить, но немного не хватило хладнокровия в эпизодах. Во втором тайме начали играть компактно, забили второй гол, это хороший старт.

Еще до игры было видно, как все ребята хотят выиграть. Для нас также было важно стартовать с победы. Главное – восстановиться и готовиться к следующему матчу", – сказал Малиновский в эфире Футбол NEWS.

Генк набрал 35 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. В Андерлехта 4-я ступенька и 26 очков.

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Теги
Украинцы за рубежом Бельгия Руслан Малиновский Руслан Малиновский Андерлехт Андерлехт Генк Генк
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