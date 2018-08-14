Малиновский продлил контракт с Генком

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский останется в команде до 2022 года.

Генк согласовал условия нового контракта с Русланом Малиновским. Украинец поставил подпись под соглашением, которое будет действовать до 2022 года, сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

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Руслан перешел в Генк в январе 2016 года. Сначала он выступал в команде на правах аренды из Шахтера, но летом 2017 года бельгийцы выкупили его контракт у "горняков".

В нынешнем сезоне полузащитник сборной Украины сыграл в 5 матчах за свой клуб, в которых отметился 5 голами и 2 ассист.

Напомним, недавно Малиновский заявил, что хотел бы попробовать себя где-то еще, кроме Генка.