Панатинаикос в ответном матче квалификации Лиги чемпионов сумел вырвать путевку в следующий раунд. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Квалификация Лиги чемпионов, 3-й раунд, ответный матч

Марсель – Панатинаикос – 2:1 (серия пенальти – 3:5)

Голы: Обамеянг, 2, 45+1 – Йоаннидис, 90+8, (пен.)

В стартовом составе Панатинаикоса вышел Беньямин Вербич, а герой прошлой встречи Бернард остался в запасе. Не успел начаться матч, как Марсель уже выровнял положение в противостоянии. Сарр отдал классную разрезную передачу, а габонец разобрался с вратарем и закатил мяч в ворота.

Лига чемпионов: Кочергин шагает в решающий раунд квалификации, конец фарерской сказки, драма и серия пенальти в Праге

GOAL | Marseille 1-0 Panathinaikos | Aubameyangpic.twitter.com/LzH9PLWPfh — VAR Tático (@vartatico) August 15, 2023

Греки не могли оправиться от такого начала, тогда как Марсель продолжал атаковать. Обамеянг на правах главной звезды оформил дубль перед самым перерывом – теперь габонец в касание замкнул передачу Клоса.

AUBAMEYANG POUR LE 2-0 DANS UN VEL EN FEUUUU CEST INCROYABLE pic.twitter.com/8OcVgZ3g52 — RTF (@RTFcmoi) August 15, 2023

На второй тайм Вербич уже не вышел – его заменил Бернард. Марсель это не остановило: Обамеянг даже оформил хет-трик, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Пьера-Эмерика заменил Витинья на 80 минуте и мог сделать счет разгромным, однако ему не хватило точности.

В общем, Олимпик заслуживал на победу (17 ударов против 6 у Панатинаикоса). При этом, у греков была катастрофическая точность – только 1 удар в створ ворот. Впрочем, это не помешало спастись – на 90+6 минуте греки заработали пенальти, который реализовал Йоаннидис.

Игра перешла в овертайм, где Марсель выглядел убедительнее, в частности, из-за моментов Клоса и Витиньи. Во втором тайме дополнительного времени провансальцы забили третий мяч, но VAR заметил тонкий офсайд.

Команды не смогли выявить сильнейшего и в овертаймах. Марселино пошел на интересный ход, заменив вратаря на серию пенальти. Но это не помогло: Гендузи был единственным, кто не реализовал 11-метровый, так что Панатинаикос вырвал победу. Пока еще действующая команда Руслана Малиновского (украинца на ЛЧ не заявили) будет играть только в Лиге Европы.

Лига чемпионов: известны 5 пар решающего раунда квалификации – украинец продолжает борьбу, еще 1 участник под вопросом