"Дерби" украинцев в Италии завершилось ничьей: Малиновский отметился голом во втором подряд поединке, а Коваленко ответил ассистом. Видео голов и обзор встречи Дженоа – Эмполи на "Футбол 24".

Дженоа повел в счете на 37-й минуте – во втором подряд матче забил Руслан Малиновский. На этот раз украинец получил пас от Баделя и пробил в дальний нижний угол. Таким образом, Руслан приблизился к Месси по количеству забитых мячей (17) из-за пределов штрафной среди игроков из топ-5 европейских чемпионатов с момента своего дебюта в Италии (25 августа 2019 года).

Малиновский забил и приблизился к Месси, Коваленко ассистом продолжил суперсерию – Дженоа с Эмполи поделили очки

Но это не все – благодаря этому забитому мячу у Малиновского процент голов из-за пределов штрафной составляет 68% (17 голов из 25) – больше лишь у Андреа Пирло (77,4%, 24 из 31). Эмполи отыгрался во втором тайме, а важную роль здесь сыграл Виктор Коваленко, который точным навесом с правого фланга нашел голову Канчеллери.