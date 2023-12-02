Дженоа повів у рахунку на 37-й хвилині – у другому поспіль матчі забив Руслан Маліновський. Цього разу українець отримав пас від Баделя та пробив у дальній нижній кут. Таким чином, Руслан наблизився до Мессі за кількістю забитих м'ячів (17) з-за меж штрафного серед гравців з топ-5 європейських чемпіонатів з моменту свого дебюту в Італії (25 серпня 2019 року).

Маліновський забив і наблизився до Мессі, Коваленко асистом продовжив суперсерію – Дженоа з Емполі поділили очки

Але це не все – завдяки цьому забитому м'ячу у Маліновського відсоток голів з-за меж штрафного становить 68% (17 голів з 25) – більше лише в Андреа Пірло (77,4%, 24 з 31). Емполі відігрався у другому таймі, а важливу роль тут відіграв Віктор Коваленко, який точним навісом з правого флангу знайшов голову Канчелльєрі.