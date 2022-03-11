Малиновский посвятил жертвам войны в Украине свое феерическое выступление в Лиге Европы
Нападающий Аталанты Руслан Малиновский сочувствует жертвам агрессии российских оккупантов.
Полузащитник сборной Украины стал одним из героев матча Лиги Европы против Байера. Малиновский принял участие во всех трех голах Аталанты, забив и отдав два ассиста.
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Свои персональные успехи футболист использовал, чтобы еще раз привлечь внимание мира к событиям на родине. "Посвящается всем жертвам войны в Украине", – написал Малиновский после матча в своих соцсетях.
Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. ВСУ и подразделения территориальной обороны дают отпор врагу. Наши футболисты за границей собирают гуманитарную помощь и помогают армии деньгами.
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