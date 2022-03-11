Полузащитник сборной Украины стал одним из героев матча Лиги Европы против Байера. Малиновский принял участие во всех трех голах Аталанты, забив и отдав два ассиста.

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Свои персональные успехи футболист использовал, чтобы еще раз привлечь внимание мира к событиям на родине. "Посвящается всем жертвам войны в Украине", – написал Малиновский после матча в своих соцсетях.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. ВСУ и подразделения территориальной обороны дают отпор врагу. Наши футболисты за границей собирают гуманитарную помощь и помогают армии деньгами.

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