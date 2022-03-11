Трудный старт для Аталанты

В последнем матче чемпионата Малиновский вышел на замену и отличился только желтой карточкой. Сегодня Руслана выпустили с первых минут. Джан Пьеро Гасперини сыграл против Байера с сильнейшей в настоящий момент группой атаки – Копмейнерс под Малиновским и Муриелем.

Малиновский оформил гол и два ассиста против Байера в Лиге Европы: видео феерии украинца

Херардо Сеоане также выставил всех сильнейших, за исключением травмированного Шика. Игрой Леверкузена традиционно руководил Вирц. Молодой лидер команды вместе с Диаби разгонял острые атаки в начале матча. Флориан отдал под удар Арангису – и Байер открыл счет.

Аталанта сумела взять мяч под контроль, но до середины тайма не получалось ничего. Гости были более четкими и конкретными. Арангис попал в штангу. А у хозяев моментов не было. Единственный удар по воротам на второй минуте нанес Малиновский, однако это было очень вяло.

Малиновский сделал победу для Бергамо

Руслан взял дело в свои руки. Пришел на противоположный полуфланг и сам создал гол. Украинец получил мяч, остановился, оценил ситуацию, обыгрался с Муриелем, взял еще одну паузу перед ударом и мастерски переиграл голкипера. Малиновский отметил гол поднятыми к небу руками. А через две минуты он записал на себя еще и ассист, выкатив под удар Муриелю.

Украинец кардинально изменил расклад. Руслан в отличной форме. Недаром его назвали лучшим игроком Серии А в феврале – это не просто поддержка во время войны. Каждая атака Аталанты проходит через Малиновского, а сам Руслан играет только вперед, каждым пасом пытается обострить.

Еще до перерыва Малиновский исполнил рейд с правого фланга в центр и вывел на ударную позицию Копмейнерса – потянул голкипер. Затем был шанс оформить дубль, однако Рус на дальней штанге во время углового головой не попал в ворота. Ну, не в этом его козырь. Его козырь в классных ударах и тонких передачах.

Малиновский разыграл второй козырь перед третьим голом Аталанты – пробросил на Муриеля и добавил на свой счет второй ассист. Украинец принял непосредственное участие в каждом из голов, но этим его польза не ограничивалась. Еще полдюжины атак Руслан разогнал своевременными передачами в касание.

Во втором тайме удалось подтянуть успешность единоборств (50%) и несколько раз удачно пойти в дриблинг. Гасперин стандартно снял Малиновского около 70-й минуты. Украинец провел продуктивный матч и сделал все от себя зависящее. Он был лучшим на поле. Пусть даже статистический портал SofaScore поставил ему вторую оценку (8.4) после Муриеля.

Аталанта сохранила интригу

Аталанта после перерыва все контролировала, душила Байер прессингом и постоянными атаками. Впрочем, как всегда создала себе проблемы. Единственный удар гостей во втором тайме (Аталанта нанесла 9) стал результативным – забил Диаби. Преимущество хозяев стало минимальным.

Бергамаски уже после замены Малиновского могли забивать не раз. Классно вышел на смену Бога, остро подключался к атакам Толой. Словом, Аталанта в своем репертуаре: обыграла соперника по всем параметрам, но свои голы недозабила и необязательные пропустила. Все решится в ответном матче.