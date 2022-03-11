Півзахисник збірної України став одним із героїв матчу Ліги Європи проти Байєра. Маліновський взяв участь у всіх трьох голах Аталанти, забивши та віддавши два асисти.

Маліновський виграв для Аталанти матч Ліги Європи – Байєр на голову слабший, але інтрига жива

Свої персональні успіхи футболіст використав, щоб вкотре привернути увагу світу до подій на батьківщині. "Присвячується усім жертвам війни в Україні", – написав Маліновський після матчу в своїх соцмережах.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають відсіч ворогу. Наші футболісти за кордоном збирають гуманітарну допомогу та допомагають армії грішми.

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