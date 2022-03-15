Малиновский в своем твиттере выложил новое фото чудовищных последствий нападения россиян на Украину.

Украинский футболист-волонтер убит российскими извергами

На этот раз Руслан продемонстрировал результаты обстрела дома в Киеве, который произошел 14 марта. В результате здание почти все обгорело, 2 человека погибли, еще троих госпитализировали.

Напомним, сегодня начался уже 20-й день войны. Российские захватчики надеялись завоевать нас через несколько дней, однако украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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