Маліновський у своєму твіттері виклав нову світлину жахливих наслідків нападу росіян на Україну.

Український футболіст-волонтер вбитий російськими нелюдами

Цього разу Руслан продемонстрував результати обстрілу будинку в Києві, який відбувся 14 березня. В результаті будівля майже вся обгоріла, 2 людини загинули, ще трьох шпиталізували.

Нагадаємо, сьогодні розпочався вже 20-й день війни. Російські загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, однак українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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